17 Infektionen insgesamt : Zwei Tote nach Corona-Ausbruch in Crivitzer Tagespflege

Unter den Betroffenen waren 14 Bewohner und drei Mitarbeiter. Als Ursprung wird eine Angestellte vermutet.

Crivitz | Zum ersten Mal seit längerer Zeit hat es wieder einen größeren Corona-Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung in Mecklenburg-Vorpommern gegeben. Dem Ausbruch in einer Tagespflege in Crivitz wurden 17 Infektionen zugeordnet, wie ein Sprecher des Sozialministeriums am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Betroffen waren demnach 14 Bewohner und drei Mitarbeiter...

