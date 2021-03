Zwei Verletzte : 25-Jähriger gerät mit dem Auto in den Gegenverkehr

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung auf.

Ribnitz-Damgarten | Bei einem Verkehrsunfall in Ribnitz-Damgarten sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 25 Jahre alter Mann geriet auf der L22 am Donnerstagabend aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Wagen einer 44-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die L 22 in...

