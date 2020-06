Volkssolidaritätsprozess in Rostock : Zwei Jahre auf Bewährung für ehemaligen Geschäftsführer

Das Rostocker Landgericht sah es am Freitag als bewiesen an, dass sich der Angeklagte des Betruges schuldig gemacht hat. Es ging um die Millionenpleite zweier Immobilienfonds.

von Joachim Mangler/dpa

19. Juni 2020, 15:00 Uhr

Im Prozess um die Millionenpleite zweier Immobilienfonds von Kreisverbänden der Volkssolidarität MV hat das Landgericht Rostock den 69 Jahre alten Angeklagten zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sah es am Freitag als bewiesen an, dass sich der Angeklagte des Betruges schuldig gemacht hat. Er habe als Geschäftsführer zusammen mit einem anderen Mann unter dem Dach der Volkssolidarität-Kreisverbände Bad Doberan/Rostock-Land und Mecklenburg-Mitte Immobilienfonds aufgelegt. Zweck der Fonds sei es gewesen, Gelder in Millionenhöhe von privaten Anlegern für soziales Wohnen einzuwerben.

Weiterlesen: Prozess am Landgericht Rostock: Betrug an Rentnern

Schaden in Millionenhöhe angerichtet

Dabei müsse ihm klar gewesen sein, dass die Bedienung der Kredite und die Rückzahlungen an Anleger nur über die Einwerbung von Geldern neuer Anleger zu finanzieren gewesen sei. Der zunächst erhobene Vorwurf der Insolvenzverschleppung wurde fallengelassen. Der Richter bezifferte den angeklagten Schaden aus den Jahren 1999 bis 2006 auf rund 4,1 Millionen Euro. 773 meist ältere Anleger oder Anlegergemeinschaften hätten ihr Geld vollständig verloren, 190 hätten zumindest einen Teil zurückbekommen.

Weiterlesen: Volkssolidarität: Erfolg für geprellte Anleger