Zwei Jahre Corona in MV : Kommentar: Wir können Krisen die Stirn bieten. Gerade jetzt!

Am 3. März 2020 wurde der erste Covid-19-Patient im Land diagnostiziert. In den kommenden Tagen ziehen wir hier eine Bilanz in Schicksalen und Zahlen.

Schwerin | Am 3. März 2020 wurde der erste Covid-19-Patient im Land diagnostiziert. In den kommenden Tagen ziehen wir an dieser Stelle eine Bilanz in Schicksalen und Zahlen. Nein, eine Pandemie ist kein Anlass zu feiern. Ihr zweijähriger Würgegriff schon gar nicht. Das wollen wir mit unserem Serie auch nicht. Wir wollen erinnern. Erinnern daran, wie wir gehofft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.