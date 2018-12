wirfuerbio : Zu viel Plastikmüll in der Biotonne - Kampagne will reine Komposterde

Das Prinzip klingt einfach: Wenn Müll sauber getrennt wird, sind Rohstoffe wieder gut verwertbar. Doch im Biomüll landen Plastik und andere Störstoffe, die beim Kompostieren nicht zu Erde werden. Eine Kampagne will das ändern.

von Franziska Apfel

28. Dezember 2018, 10:56 Uhr

In den Biotonnen landen nach Expertenmeinung noch zu viel nicht organische Stoffe, die das Kompostieren erheblich stören. Plastiktüten seien der größte Störstoffanteil, sagte Tanja Schweitzer von der im April 2018 gestarteten Kampagne „#wirfuerbio“.

Die Kampagne ist in Mecklenburg-Vorpommern in Rostock tätig, in Deutschland sind es insgesamt 29 Partnerunternehmen. Ziel von „#wirfuerbio“ sei es, ein neues Umwelt- und Biomüllbewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen. „Wir wollen reine Komposterde und das funktioniert nur ohne Störstoffe. Deshalb heißt unsere Botschaft: “Kein Plastik in die Biotonne„“, sagte Schweitzer. Im kommenden Jahr soll eine Studie Aufschluss über den Erfolg der Kampagne geben.

Bürger zum Umdenken anregen

Für den Abfall- und Energieexperten der Universität Rostock, Michael Nelles, sind Umweltthemen auf der politischen Ebene in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland „etwas unter die Räder gekommen“. Gleichzeitig sei das Umweltbewusstsein der Bevölkerung auf ungefähr demselben Level geblieben. Kampagnen wie „#wirfuerbio“ seien wichtig, damit es zu einem Umlenken im Verhalten der Menschen kommen könne. „Wir haben in Deutschland den großen Vorteil, dass wir ein gutes Sammelsystem haben“, sagte er.

Nur durch eine konsequente Mülltrennung könne die Verschmutzung des Biomülls etwa mit Plastik oder Glas vermieden werden. Dann könne der ehemalige Biomüll als hochwertiger Bioabfallkompost wieder auf die Felder gebracht werden. Für 2019 plane die Kampagne „#wirfuerbio“ weitere Gemeinden und Betriebe der Müllindustrie für sich zu gewinnen, sagte Schweitzer. Der Schwerpunkt soll zusätzlich auf Öffentlichkeitsarbeit, die Kompostqualität und allgemeine Tonnenkontrolle gesetzt werden.