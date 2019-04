Zinnowitz auf Usedom : Getötete Maria: Tatverdächtige festgenommen

Im Fall der getöteten Maria gibt es neue Entwicklungen. Die Polizei hat zwei junge Deutsche als Tatverdächtige festgenommen.

16. April 2019, 11:55 Uhr

In den frühen Morgenstunden haben Beamte der Sonderkommission "Maria" zwei junge Männer festgenommen, die tatverdächtig sind, die 18-Jährige in der Nacht vom 18. zum 19. März 2019 in Zinnowitz auf Usedom getötet zu haben. Die beiden Deutschen (19 und 21) stammen aus dem Bekanntenkreis des Opfers.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse der Beamten der Kriminalpolizeiinspektion (KPI) Anklam hat das Amtsgericht Stralsund auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Stralsundeinen Haftbefehl gegen den 21-Jährigen erlassen. Der Haftbefehl wurde am heutigen Morgen vollstreckt. Neue Erkenntnisse führten die Ermittler zu dem zweiten Tatverdächtigen, der vorläufig festgenommen wurde.

Fall der getöteten Maria: Tatmotiv unklar

Die dringend tatverdächtigen Männer befinden sich gegenwärtig zur Vernehmung bei der Polizei und werden dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Zum möglichen Motiv wurden bislang keine Angaben gemacht.

Die 18-jährige Maria war am Abend des 19. März 2019 von einer Bekannten erstochen in ihrer Wohnung in Zinnowitz auf Usedom aufgefunden worden (siehe dazu PM vom 20.03.2019 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4222901). Nach dem Tötungsdelikt haben Beamte des Kriminaldauerdienstes und der KPI die Arbeit am Tatort - unter anderem Spurensicherung - übernommen. Das Tatortumfeld wurde mit uniformierten und zivilen Beamten unter Mithilfe von Bereitschaftspolizisten durchsucht. Auch die Diensthundeführer waren mehrfach im Einsatz. Es wurden mehr als 150 Personen aus dem Umfeld der Getöteten befragt. Außerdem haben die Ermittler ihre zahlreichen Kontakte auf diversen Kanälen in den Sozialen Medien überprüft und weitere digitale Spuren ausgewertet.

