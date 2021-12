Zahlreiche Unfälle : Sturmtief „Daniel“ stürzt MV ins Schneechaos

Tief „Daniel“ hat im Nordosten für abgebrochene Äste und einen ersten winterlichen Eindruck gesorgt. Es kam landesweit zu zahlreichen Unfällen.

Mecklenburg-Vorpommern | Schnee, Sturm und überfrorene Straßen haben in Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstagmorgen für einige Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wie Polizeisprecher in Rostock und Neubrandenburg sagten, wurden am Morgen etwa 15 glättebedingte Unfälle registriert. Ernsthaft verletzt wurde bisher niemand, hieß es. Doch die A19 Berlin-Rostock musste bei Laage (Lan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.