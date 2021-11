Ausbruch in Bad Doberan : Zahl der Corona-Toten in Pflegeeinrichtung weiter gestiegen

Den anderen infizierten Bewohnern der Einrichtung geht es laut Geschäftsführerin Jolanta Armbrecht besser.

Bad Doberan | Nach dem Corona-Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung in Bad Doberan hat sich die Zahl der Todesfälle auf 17 erhöht. Wie die Geschäftsführerin des Seniorenzentrums „Am Tempelberg“, Jolanta Armbrecht, am Montag der dpa sagte, geht es den anderen infizierten Bewohnern besser. Die Lage entspanne sich langsam. Die Mehrzahl der 83 Bewohner der stationären Pf...

