Solo-Album der Sängerin aus MV : Yaenniver singt in „Nackt“ über Sex, Polyamorie und das Kiffen

Yaenniver, früher Frontfrau von Jennifer Rostock, hat ihr erstes Solo-Album veröffentlicht. Warum es „Nackt“ heißt und worüber sie singt.

Rostock | „Zwischen dir und mir noch zu viel Textil. Komm, du willst es doch auch, komm, ich leih' dich kurz aus“, singt Yaenniver in „Sag deiner Freundin“ und konfrontiert die Welt mit den Titeln auf ihrem ersten Solo-Album „Nackt“ direkt mit freier Liebe und dass eine Frau sich heute nehmen kann, was sie will – auch vergebene Männer. „Yaenniver foltert mit ih...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.