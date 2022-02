fafaf : Yacht „Shimali“ ist auf dem Weg in polnische Werft

Nach dem Sturm wurde die Yacht beschädigt und musste im Hafen von Sassnitz verweilen.

Sassnitz | Die Yacht „Shimali“ hat am 10. Februar den Sassnitzer Stadthafen verlassen. Sie war im Sturm vor Glowe in Seenot geraten und beschädigt worden. Nachdem der Schaden in Sassnitz durch Spezialtaucher notdürftig repariert wurde, befindet sich die knapp 30 Meter lange Yacht nun auf dem Weg in eine polnische Werft, um dort repariert zu werden. Lesen Sie ...

