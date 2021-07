Investitionen in MV : Kommunaler Wohnungsbau reagiert auf Mangel an bezahlbarem Wohnraum

Die Unternehmen im Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) hätten im Vorjahr im Nordosten in Neubau, Instandhaltung und Sanierung insgesamt 458 Millionen Euro investiert. In diesem Jahr sind noch höhere Investitionen geplant.

Wismar/Schwerin | Der kommunale Wohnungsbau reagiert nach Angaben des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) mit hohen Investitionen auf den örtlichen Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Mecklenburg-Vorpommern. „In diesem Jahr sind Investitionen in Höhe von rund 573 Millionen Euro geplant - also ein Plus von rund 115 Millionen Euro“, sagte Verbandsdirektor ...

