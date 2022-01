Verdacht der Hehlerei : Wohnmobil in Löcknitz sichergestellt – Verdächtiger festgenommen

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Ein 37-jähriger Mann hatte das Fahrzeug offenbar in Nordrhein-Westfahlen gestohlen und gefälschte Kennzeichen angebracht.

Löcknitz | Die Polizei in Pasewalk ermittelt gegen einen mutmaßlichen Hehler, der im Verdacht steht, ein Wohnmobil gestohlen zu haben. Einem Polizeibeamten fiel am Montagabend im Talerweg in Löcknitz ein Wohnmobil mit Bielefelder Kennzeichen auf. Ein Mann, der nur gebrochen deutsch sprach, saß auf dem Fahrersitz. Der Beamte, der gerade nicht im Dienst war, infor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.