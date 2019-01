Wirtschaft in MV : Ostseestaal erweitert Produktion um Tankdächer aus Aluminium

von Birgit Sander/dpa

30. Januar 2019, 13:50 Uhr

Der Metallverarbeiter Ostseestaal stellt künftig in Stralsund große Tankdächer in Leichtbauweise aus recyceltem Aluminium her. Dafür gründete das Spezialunternehmen eine neue Produktionsfirma, die Ostsee Tank Solutions GmbH, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte. Die Abdeckungen sollen eine Spannweite von 25 bis zu 150 Metern haben.

«Sie schirmen die Tanks, deren Inhalte bereits durch "schwimmende Dächer" geschützt werden, zusätzlich vor Witterungseinflüssen ab und verhindern zudem die Emission von Schadstoffen in die Umwelt», erklärte der Sprecher. 20 neue Arbeitsplätze sollen anfangs entstehen. Bisher beschäftigt das Unternehmen rund 180 Mitarbeiter.

Fachkräfte gesucht

Die Firma werde die Tankdächer aus dreieckigen Aluminium-Platten im Auftrag von internationalen Projektgesellschaften herstellen, die weltweit Tanklager errichten. In den Tanks werden etwa Wasser, Mineralölprodukte oder Flüssiggas gelagert. Vor allem der verstärkte Einsatz von umweltschonendem Flüssiggas als Treibstoff in der Schifffahrt erfordere neue Tankkonzepte und -technologien, sagte der Business Development Manager bei Ostseestaal, Thomas Schmidt. Die weitgehend automatisierte Fertigung der Tankdächer solle Mitte des Jahres beginnen. Derzeit würden Fachkräfte dafür gesucht.

Ostseestaal fertigt Metallbauteile unter anderem für den Schiffbau, für die Architektur, für Erneuerbare-Energie-Anlagen und für verschiedene Industrieprojekte.