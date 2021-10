Erneuerbare Energien in MV : Öko-Strombranche ist mit Energieplänen von Rot-Rot unzufrieden

Die Pläne der designierten neuen Landesregierung gehen der Öko-Strombranche in MV nicht weit genug: Die Wirtschaft fordert Nachbesserungen.

Schwerin | Ungenügende Ausbauziele: Der von SPD und Linken in der ersten Fachrunde der Koalitionsverhandlungen vereinbarte Ausbau der erneuerbaren Energien in MV bleibt hinter den Erwartungen der Öko-Strombranche im Nordosten zurück. So sei der Ausbau der Nutzung von Sonne und Wind zwar allgemein vorgesehen. Es fehle bisher aber an einem klaren Flächenziel, zwei...

