Willkommen 2019 : Viel Glück im neuen Jahr!

Ein kleiner Ausblick und unsere Wünsche für 2019.

von svz.de

01. Januar 2019, 05:00 Uhr

2018 – ein Jahr der Extreme geht zu Ende, eines, zu dem politische Dauerquerelen gehörten, nach 18 Jahren im Amt für Angela Merkel die Kanzlerdämmerung begonnen hat, vor allem aber auch ein Jahr, in dem Deutschlands National-Elf bei der Fußball-WM blamabel in der Vorrunde ausschied und der Sommer kaum besser sein konnte. Und was erwartet uns 2019? Wohl selten haben die Deutschen dem neuen Jahr so bange entgegengeblickt – eine Regierung im Krisenmodus, der dohende Brexit, Handelskrisen und EU-Wahlen, deren Ausgang so offen wie nie zuvor ist. Zeit für gute Vorsätze: In der Hitliste der guten Vorsätze für 2019 stehen „Stress abbauen oder vermeiden“ und „mehr Zeit für Familie und Freunde“ ganz oben. In einer Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK-Gesundheit nannten 62 und 60 Prozent diese Vorsätze. Na dann!

Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern ein glückliches neues Jahr!