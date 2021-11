Livestream aus Schwerin : Wiederwahl von Manuela Schwesig als Ministerpräsidentin steht bevor

Rot-Rot ist in Mecklenburg-Vorpommern besiegelt – heute kann Manuela Schwesig erneut zur Regierungschefin gewählt werden.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) soll am Montag (13 Uhr) im Landtag in Schwerin wiedergewählt werden. Ihr rot-rotes Kabinett soll am selben Tag ernannt werden und am Abend bereits zu einer ersten Sitzung zusammenkommen. Sehe Sie hier die Wahl im Livestream: Livestream 03 Am Samstag hatten Sonderparteitage v...

