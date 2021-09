Deutsche Gedächtnismeisterschaft auf Schloss Torgelow : Wie sich Lilly mehr als 100 Wörter auf einmal merken kann

Im Schloss Torgelow startet am Wochenende die Deutsche Gedächtnismeisterschaft. Ihre Tricks, um sich viel zu merken, verrät die elfjährige Lilly Niederquell vorab.

Torgelow am See | Ein adretter junger Mann mit leichten Geheimratsecken strahlt vom Whiteboard. Darunter steht sein Name: Harald Weiß. „Wie könntest du dir ihn einprägen?", fragt Gedächtnistrainer Steffen Bütow. Ihm gegenüber sitzt Lilly Niederquell, die Elfjährige bereitet sich gerade auf die Deutsche Junioren-Gedächtnismeisterschaft vor, die am Wochenende auf Schloss ...

