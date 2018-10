Plan veröffentlicht : Wie geht es weiter mit der Windenergie auf See?

Windparks auf Nord- und Ostsee: Öffentlichkeit kann Pläne einsehen

von svz.de

26. Oktober 2018, 13:19 Uhr

In der Frage der künftigen Entwicklung der Windenergie auf See soll sich nun auch die Öffentlichkeit beteiligen. Der entsprechende Planentwurf sei veröffentlicht, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Freitag in Hamburg mit. Das Planverfahren müsse nach den gesetzlichen Vorgaben bis Mitte 2019 abgeschlossen sein. Der Flächenentwicklungsplan legt fest, wo nach dem Jahr 2026 Windparks auf Nord- und Ostsee errichtet werden können. Außerdem geht es darum, wann und wie diese Flächen an das Stromnetz an Land angeschlossen werden.

>> Entwurf Flächenentwicklungsplan 2019 für die deutsche Nord- und Ostsee (pdf)

Der Entwurf des Flächenentwicklungsplans und die Entwürfe der Umweltberichte für Nord- und Ostsee liegen auch in der Zeit vom 29. Oktober bis einschließlich 29. November während der Öffnungszeiten in den Bibliotheken des BSH in Hamburg und Rostock aus.

Auf der Grundlage der Planung werden die Flächen ausgeschrieben, zum Plan gehört auch eine strategische Umweltprüfung. Darin wird untersucht, welche möglichen Auswirkungen das Vorhaben auf die Meeresumwelt haben könnte. Behörden können nun bis zum 3. Dezember, die Öffentlichkeit bis zum 3. Januar zu den Entwürfen Stellung nehmen. Am 31. Januar 2019 ist ein öffentlicher Erörterungstermin geplant.