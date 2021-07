Debatte um Regenbogenflagge : Wie bunt darf die Polizei sein?

Wie das Zeigen der Regenbogenflagge auf einem Dienstportal einem Polizeisprecher seinen Posten kostet.

Schwerin | Polizei und Regenbogenflagge – geht das zusammen? Die Berliner Polizei zeigt anlässlich des Christopher Street Days regelmäßig die Flagge. Auch in MV hat im Juni die Polizei in Anklam ihr Profilbild auf Facebook mit einem Regenbogen hinterlegt. Als Zeichen der Toleranz. Hintergrund war der Streit um den Regenbogen am Münchner Olympiastadion beim EM-Sp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.