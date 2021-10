200. Geburtstag : Späte Ehren für den Troja-Ausgräber Heinrich Schliemann

Vor 200 Jahren, am 6. Januar 1822, wurde Heinrich Schliemann in Neubukow geboren. Von seiner deutschen Heimat fühlte sich der Ausgräber von Troja nie so richtig wertgeschätzt. Nun wird er in MV angemessen gefeiert.

Schwerin | Heinrich Schliemann, Altertumsforscher, Pionier der Archäologie, Ausgräber des sagenhaften Troja und der weltweit wahrscheinlich berühmteste Mecklenburger, litt Zeit seines Lebens darunter, dass er in seiner deutschen Heimat kaum wertgeschätzt wurde. Als er kurz mit dem Gedanken spielte, seinen „Goldschatz des Priamos“ nach Schwerin zu geben,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.