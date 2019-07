Tief "Vincent" : Wetterwarnung: Auf Hitze folgen Gewitter

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern im Südwesten Deutschlands. Auch in MV kann es Gewitter geben.

von Onlineredaktion

27. Juli 2019, 18:58 Uhr

Sonne pur und Temperaturen um die 30 Grad Celsius - damit ist es laut Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erstmal vorbei. Wie so oft folgen auf die Hitze Gewitter. Tief "Vincent" bringt schwülwarme Luft in den Nordosten.

Vor allem im Südwesten Deutschlands warnt der Dienst vor schweren Unwettern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen von bis zu 85 Kilometern in der Stunde. Doch auch im Norden Deutschlands kann es am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag ungemütlich werden. In Mecklenburg-Vorpommern warnt der DWD vor einzelnen Gewittern mit Starkregen. Auch kleinkörniger Hagel könne nicht ausgeschlossen werden. Vor allem im äußersten Norden ziehe starker Wind auf.

Im Laufe des Sonntags rechnen die Meteorologen im Osten mit unwetterartigen Entwicklungen mit Hagel um 2 Zentimeter und heftigem Starkregen.