Landwirtschaftszählung : Wer sind unsere Bauern?

In MV arbeiten 23.300 Personen in der Landwirtschaft. Wie weiblich, studiert und vollzeitbeschäftigt sie sind, zeigt die Landwirtschaftszählung 2020.

Schwerin | 23.300 Menschen arbeiten in Mecklenburg-Vorpommern in in 4784 Agrarbetrieben. In ganz Deutschland haben nahezu eine Millionen Arbeitskräfte, nämlich 937.943, ihren Arbeitsplatz auf dem Feld oder im Stall. Die meisten in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Wer diese Menschen sind, die in der Landwirtschaft arbeiten, zeigt ein Blick in die Land...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.