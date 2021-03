Wirtschaft in MV : Weniger Unternehmen meldeten Kurzarbeit an

Im März meldeten weniger Unternehmen als im Februar Kurzarbeit an. Eine Anmeldung muss nicht nicht heißen, dass sie auch umgesetzt wird.

Schwerin | Im März haben in Mecklenburg-Vorpommern 300 Betriebe für 2900 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Im Februar waren es noch 1100 Anzeigen für 11.900 Beschäftigte, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Kiel mitteilte. Seit Beginn der Corona-Pandemie im März des Vorjahres waren es demnach ...

