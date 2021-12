Barmer zu Krankenhauskeimen : Weniger Patienten, aber dennoch mehr Klinik-Infektionen in MV

Laut Barmer-Krankenkasse haben sich 2020 mehr Patienten in MV in einer Klinik eine Infektion eingefangen als in den Vorjahren. Experten sind von dem Ergebnis überrascht. Sie hatten eher mit einem anderen Trend gerechnet.

Schwerin | So ganz genau erklären können sich die Experten den Anstieg der Infektionen mit Bakterien und Viren in den Kliniken von Mecklenburg-Vorpommern im Corona-Jahr 2020 nicht. „Sehr überraschend“, findet Barmer Landesgeschäftsführer Henning Kutzbach die Ergebnisse im aktuellen Krankenhausreport. Eigentlich hatte er mit Blick auf die damalige Situation in de...

