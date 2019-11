Urlaub im Nordosten : Weniger Auslandsgäste im Tourismusland MV - Hoffnung Skandinavien

Der internationale Durchbruch des Urlaubslandes MV lässt auf sich warten. Der zuständige Minister Harry Glawe hofft auf eine Großveranstaltung im nächsten Jahr.

von Iris Leithold/dpa

25. November 2019, 13:08 Uhr

Bei der Werbung um Touristen aus dem Ausland kommt Mecklenburg-Vorpommern nicht recht vom Fleck. Während die Gesamtzahl der Übernachtungen im September im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,9 Prozent wuchs, gab es bei den internationalen Urlaubern ein Minus von 4,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag in Schwerin mitteilte.

Bereits im August waren demnach 0,4 Prozent weniger Nächte von Auslandsgästen als ein Jahr zuvor gezählt worden. Die Monate davor können wegen einer Umstellung der Statistik nicht verglichen werden.

Weiterlesen: Vorwurf von Vogelschützern: Macht ein Jagdreise-Veranstalter Geschäft mit gefährdeten Tieren?

Der Nordosten müsse bekannter werden

Der Nordosten müsse im internationalen Maßstab bekannter werden, stellte Tourismusminister Harry Glawe (CDU) fest. Um Auslandsgäste werde bisher vor allem in den Niederlanden, Skandinavien sowie im deutschsprachigen Ausland geworben. „Im kommenden Jahr setzen wir auch auf den Germany Travel Mart“, sagte der Minister.

Diese Großveranstaltung, bei der deutsche Tourismus-Anbieter mit wichtigen Einkäufern der internationalen Reisebranche zusammentreffen, findet den Angaben zufolge im Mai in Rostock und Schwerin statt. Der Germany Travel Mart ist 2009 zum ersten Mal in MV zu Gast gewesen. Damals kamen nach Angaben des Ministers 1400 Touristiker aus 43 Ländern.

Weiterlesen: Klimaneutrale Hotels und Urlaube: Hotelier auf Rügen will Gütesiegel

Tourismus muss sich immer wieder neu erfinden

Neben den internationalen Gästen bleibt auch die Nachsaison eine Baustelle: Nach fast 5,4 Millionen Übernachtungen im August zählten die Vermieter im September noch knapp 3,3 Millionen. Insgesamt wurden in diesem Jahr bislang 28,3 Millionen Gäste-Übernachtungen in Mecklenburg-Vorpommern gezählt, davon knapp eine Million von Auslandsurlaubern. Im vergangenen Jahr lag der Anteil ausländischer Touristen an den Übernachtungen in MV bei nur 3,5 Prozent. Im bundesweiten Durchschnitt sind es nach früheren Angaben 18 Prozent.

„Übernachtungsrekorde sind keine Selbstverständlichkeit“, mahnte Glawe mit Blick auf die Zahlen. Der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern müsse sich immer wieder neu erfinden und innovative Impulse setzen. Als Stichworte nannte er hohe Qualität und Nachhaltigkeit.