Durchschnittliche Ernte : Weltmarktpreise retten Bauern in MV Erlöse für Raps und Getreide

Laut Landesbauernverband seien die Preise für Raps, Weizen und Gerste weltweit auf einem hohen Niveau.

Gültz | Die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern rechnen in diesem Sommer mit einer durchschnittlichen Getreide- und Rapsernte, können aber mit hohen Preisen rechnen. „Im Schnitt wurden etwa 70 Dezitonnen Gerste pro Hektar geerntet“, sagte der Präsident des Landesbauernverbandes Detlef Kurreck am Dienstag bei Gültz (Mecklenburgische Seenplatte) vor Journalisten. ...

