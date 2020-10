Schwesig kehrt aus Homeoffice zurück : Weitere Corona-Tests in Staatskanzlei MV sind negativ

Sechs Kontaktpersonen des betroffenen Mitarbeiters sind auf das Virus getestet worden. Das Ergebnis ist beruhigend.

von Iris Leithold/dpa

21. Oktober 2020, 14:04 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kehrt zwei Tage nach ihrem Wechsel ins Homeoffice infolge eines Corona-Falls in der Staatskanzlei am Donnerstag in die Öffentlichkeit zurück. Die Tests bei den sechs Kontaktpersonen des Infizierten in der Staatskanzlei am Dienstag seien negativ ausgefallen, teilte ein Regierungssprecher am Mittwoch mit.

Schwesig war demnach mit einigen der Kontaktpersonen zusammen gewesen. Deshalb hatte die Regierungschefin entschieden, bis zum Vorliegen der Testergebnisse von zu Hause aus zu arbeiten. Vor einem Jahr war die 46-Jährige an Krebs erkrankt.

Schwesig nimmt wieder Außentermine wahr

Von Donnerstag an werde sie wieder Außentermine wahrnehmen, hieß es. Am Donnerstagvormittag werde sie die erste Sitzung des Zukunftsrates Mecklenburg-Vorpommern eröffnen. Das 49-köpfige Gremium soll nach Wegen suchen, wie das Land gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen kann.

Der erkrankte Mitarbeiter der Staatskanzlei und die Kontaktpersonen ersten Grades bleiben in Quarantäne, wie es weiter hieß. Dies entspreche den üblichen Regeln.