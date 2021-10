Polizei stellt Flüchtlinge : Weiter viele illegale Grenzübertritte nach Mecklenburg-Vorpommern

Mehr als 120 Personen waren laut Bundespolizei in mehreren Gruppen zwischen der A11 bei Pomellen und der Bundesstraße 104 bei Löcknitz unterwegs. Das Gros der Aufgegriffenen kam aus dem Iran und dem Irak.

Pasewalk/Berlin | Die Bundespolizei hat innerhalb von zwei Tagen in Vorpommern mehr als 120 illegal eingereiste Flüchtlinge und eine größere Anzahl mutmaßlicher Schleuser gefasst. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag sagte, waren die illegal eingereisten Frauen, Männer und Kinder in mehreren Gruppen zwischen der Autobahn 11 bei Pomellen und der Bundesstraße 10...

