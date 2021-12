Mecklenburg-Vorpommern : Weiter Erleichterungen für kommunale Sitzungen

Ein ursprünglich bis Ende 2021 befristetes Gesetz, das die Arbeit von Kommunalpolitikern in Mecklenburg-Vorpommern erleichtern soll, ist um ein Jahr verlängert worden.

Schwerin | Sitzungen kommunale Gremien in Mecklenburg-Vorpommern dürfen bis Ende 2022 weiterhin auch als auch als Videokonferenz oder Hybridsitzung, wenn die Corona-Lage dies erforderlich macht. Wie das Innenministerium des Landes am Donnerstag bekanntgab, hat es per Erlass die Gültigkeit des im Januar 2020 beschlossenen und damals zeitlich auf ein Jahr befriste...

