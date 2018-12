Weihnachtsgeschäft in MV : Hochbetrieb in Paketzentren

Im Paketzentrum in Neustrelitz, das für die Verteilung innerhalb von MV zuständig ist, habe sich die Zahl der Sendungen etwa verdoppelt.

von Joachim Mangler

18. Dezember 2018, 14:32 Uhr

In den Brief- und Paketzentren der Deutsche Post DHL Group in Mecklenburg-Vorpommern herrscht kurz vor Weihnachten Hochbetrieb. Im Paketzentrum in Neustrelitz, das für die Verteilung innerhalb von Mecklenburg-Vorpommern zuständig ist, habe sich die Zahl der Sendungen etwa verdoppelt, sagte Unternehmenssprecher Jens-Uwe Hogardt am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. An normalen Tagen würden 175 000 bis 200 000 Pakete verteilt, nun seien es rund 350 000. Aktuell seien dort 400 Menschen beschäftigt, 100 von ihnen seien extra eingestellt worden.

Belegschaft mehr als verdoppelt

Auch in den Zustellbasen in Rostock sowie in Groß Schwaß östlich der Hansestadt brumme der Betrieb, sagte Hogardt. Von dort aus würden Rostocks Einwohner mit Postsendungen versorgt. Normalerweise arbeiteten dort 55 Leute, in diesen Tagen bis zu 120, die täglich rund 25 000 Sendungen bearbeiteten.

„Es ist eine sehr angespannte Zeit“, betonte Hogardt. Er warb um Verständnis für die Zusteller, die unter schwierigen Bedingungen die Pakete zustellen müssten. Um eine möglichst große Chance auf die pünktliche Weihnachtszustellung zu haben, sollten Verbraucher die Pakete spätestens am 21. Dezember morgens aufgegeben werden.