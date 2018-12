Weihnachten in MV : Landesschlösser im Lichterglanz

Die Schlösser im Land laden zu besonderen Adventsveranstaltungen ein.

von vobo

07. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Sieben Schlösser mit Gold, Lichterglanz und Geschichte: Die Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen MV laden mit Führungen und Kulturveranstaltungen bis zur Weihnacht u.a. nach Bothmer, Schwerin, Ludwigslust, Güstrow ein. In Ludwigslust steht der Goldene Saal im Mittelpunkt. Am 15. Dezember beginnt in der Residenzstadt „Weihnachten wie zu Herzogs Zeiten“.

