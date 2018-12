Weihnachten : Kirchen in MV erwarten 200.000 Besucher an Heiligabend

Voll bis unters Dach und wenig Personal: An Heiligabend sind zwei Gottesdienste hintereinander für Seelsorger im Nordosten keine Seltenheit.

von Iris Leithold

17. Dezember 2018, 13:18 Uhr

Auf volle Kirchen bereiten sich die rund 400 Kirchengemeinden in Mecklenburg-Vorpommern zu Weihnachten vor. Allein am Heiligabend werden etwa 200.000 Gottesdienstbesucher in den rund 1300 Christvespern zwischen Schaalsee und Usedom erwartet, wie die Nordkirche am Montag in Schwerin mitteilte.

Mancher Seelsorger ist im Dauereinsatz. So feiert der Schweriner Bischof Andreas von Maltzahn am Heiligen Abend gleich zwei Christvespern nacheinander in den Dorfkirchen von Below (14 Uhr) und Gischow (16 Uhr) im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Am 1. Weihnachtstag (25. Dezember) predigt er dann im Doberaner Münster.

Auch andere Geistliche legen Heiligabend Doppelschichten ein, etwa Pröpstin Britta Carstensen aus Neustrelitz, die erst in der Kirche von Grauenhagen und anschließend in der Kirche Hinrichshagen (beides Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit den Menschen die Frohe Botschaft feiert. Die Christvespern in Dambeck um 16 Uhr und in der Kirche Balow um 18 Uhr wird Propst Dirk Sauermann aus Parchim leiten. In der Kirche Dorf Mecklenburg ist Propst Marcus Antonioli aus Wismar um 15 Uhr sowie um 17.30 Uhr im Einsatz.

Erinnerungen an Kindheit möglicher Grund für hohen Zulauf

Der Greifswalder Bischof Hans-Jürgen Abromeit feiert die Christvesper am 24. Dezember um 17 Uhr im Greifswalder Dom. Am 2. Weihnachtstag (26. Dezember) predigt der Bischof ebenfalls im Gottesdienst im Greifswalder Dom (10 Uhr).

Den anhaltend große Zulauf zu den Kirchen an Weihnachten erklärt die Stralsunder Pröpstin Helga Ruch so: „Weihnachten ist ein Fest, das zahlreiche Wünsche, Sehnsüchte und Erinnerungen bündelt.“ Oft sei es die eigene oder eine idealisierte Kindheit, an die sich Menschen erinnern, denn schließlich gehe es Weihnachten um die Geburt eines Kindes, sagte sie. Im Mittelpunkt steht die Geschichte von Maria und Josef und dem Kind in der Krippe. Dies berühre jedes Jahr neu. Mit dem hilflosen Kind in der Krippe verbinde sich die Hoffnung, dass alles heilen möge, Konflikte gelöst werden und die Menschen zur Ruhe kommen.