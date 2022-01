Frust am Tresen : Wegen Personalnot lassen Gastronomen in MV die Küche kalt

Fehlender Mittagstisch, mehr Ruhetage, kürzere Öffnungszeiten: Viele Gasthöfe in MV schränken ihr Angebot ein. In der diesjährigen Saison werden die Angebotslücken noch größer - neues Personal ist nicht in Sicht.

Schwerin | Die Küche bleibt heute wieder kalt: „Kein Personal, zu wenige Gäste“, meint Thomas Jiskra und blickt in den leeren Gastraum. Dort, wo sich sonst auf 150 Plätzen in zwei Etagen im Kartoffelhaus Schwerin die Besucher unter rustikalen Balken und zwischen alten Möbeln Kartoffelgerichte aller Art schmecken ließen, bleibt der Herd immer öfter aus. „Wie früh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.