Öffentlicher Nahverkehr : Warnstreiks am Dienstag und Mittwoch im

von Marc Niedzolka/dpa

24. Februar 2020, 16:33 Uhr

Berufspendler und Schüler müssen sich wegen Warnstreiks am Dienstag und Mittwoch auf Einschränken im öffentlichen Nahverkehr in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns einstellen. Verdi hat für die beiden Tage zu Warnstreiks aufgerufen, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte.

Die Arbeit soll demnach an beiden Tagen im gesamten Bundesland niedergelegt werden - mit Ausnahme der Busse von Nahbus in Nordwestmecklenburg.

In den vergangenen Wochen hatten Busfahrer in den Landkreisen Rostock, Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Rügen sowie in Rostock und Greifswald die Arbeit niedergelegt. Auch Straßenbahnen in Rostock standen wegen Warnstreiks still.

Die Aktionen stießen wegen später Ankündigungen auf Kritik. Verdi und die Arbeitgeberseite konnten sich bei der vierten Verhandlungsrunde zuletzt in Rostock nicht einigen.