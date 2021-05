Lockerung der Corona-Regeln : Wann öffnet was in Mecklenburg-Vorpommern?

Einige Beschränkungen wurden bereits zurückgenommen, weitere Erleichterungen kommen zeitnah hinzu. Hier eine Übersicht.

Mecklenburg-Vorpommern | Mit dem Sinken des Sieben-Tage-Inzidenzwertes sind bereits einige Lockerungen in der Corona-Pandemie in Mecklenburg-Vorpommern verbunden. Weitere kommen in den kommenden Tagen und Wochen hinzu. Eine Übersicht, wann was im Nordosten öffnen soll. Kulturangebote wieder zugänglich 28. Mai: Nach Plänen der Landesregierung sollen Einheimische wieder i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.