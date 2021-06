Seehausen/Schwerin : Kommt die Räumung? Waldbesetzer kämpfen gegen A14

Die Politik pocht auf Räumung des Camps, scheiterte aber vor Gericht. Ein neues Urteil wird erwartet.

Seehausen/Schwerin | Im Camp der Waldbesetzer ist es ganz still, die Vögel zwitschern, der Wind streicht ganz sanft über die Transparente, die Aufschriften wie „Verkehrswende Jetzt!“ tragen. Um kurz nach neun schlafen noch die meisten im Wald bei Losse in der Altmark (Sachsen-Anhalt). Seit April protestieren sie in wechselnder Zusammensetzung gegen den Weiterbau der Autob...

