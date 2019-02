Wahlen 2019 : Wahlhelfer dringend gesucht - Erst die Hälfte ist an Bord

Rostocks Stadtsprecher Kunze bringt es auf den Punkt: „Die Übernahme eines Wahlehrenamtes ist gelebte Demokratie.“ Doch so ganz hat sich dieses Denken noch nicht herumgesprochen.

von Joachim Mangler und Hannes Stepputat/dpa

18. Februar 2019, 12:00 Uhr

Langsam rücken die Wahlen Ende Mai in den Blickpunkt der Parteien: Dann stehen die Wahl zum Europaparlament sowie die Gemeinde- und Stadtrats-, Bürgerschafts- und Kreistagswahlen an. Auch in den sechs großen Städten des Landes laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Suche nach Wahlhelfern - und da gibt es rund 100 Tage vor dem Wahltermin am 26. Mai noch gut zu tun, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Insgesamt sind zur Kontrolle der Wahl und zur Auszählung der Stimmen am Abend 4130 Freiwillige nötig. In einer ersten Auswahlrunde haben sich bislang rund 2000 Frauen und Männer gemeldet.

Umsonst müssen die Wahlhelfer ihr Ehrenamt nicht erfüllen. Die Kommunen zahlen je nach Funktionen gestaffelte Beträge. Am meisten Geld „verdienen“ lässt es sich als Wahlvorsteher in Stralsund, der sich auf 70 Euro freuen kann, in den anderen Städten sind es meist rund 40 Euro. Trotzdem verzeichnen die Städte eine sinkende Bereitschaft, dieses Ehrenamt anzunehmen.

Noch 1200 Wahlhelfer allein in Rostock gesucht

Den größten Bedarf meldet die Hansestadt Rostock. Dort werden 1900 Wahlhelfer benötigt, etwa 700 Bereitschaftserklärungen liegen bislang vor, wie Sprecher Ulrich Kunze sagt. Im gesamten Stadtgebiet wurde jüngst mit der Plakatierung „Wahlhelfer gesucht“ geworben. In der Stadtverwaltung, der Universität sowie den Eigenbetrieben und Gesellschaften der Stadt werde auf das Wahlehrenamt aufmerksam gemacht. „Wir hoffen auch dieses Mal auf das freiwillige Engagement, ein Wahlehrenamt zu übernehmen“, sagte Kunze.

„Es wird schwieriger, Wahlhelfer zu gewinnen. Viele ehrenamtliche Helfer der vergangenen Jahre stehen oft aus Altersgründen nicht mehr zur Verfügung“, sagte Wismars Sprecher Marco Trunk. Er kann jedoch einigermaßen entspannt auf den Wahltermin schauen. Von den 290 benötigten Wahlhelfern standen in der vergangenen Woche 225 fest.

Gut die Hälfte der Wahlhelfer sind an Bord

„Wir haben es immer geschafft, die Wahlen abzusichern. Aber man musste schon mehrere Aufrufe starten, um genügend Wahlhelfer zu finden“, heißt es zuversichtlich aus Greifswald, wo gut 210 der 520 Plätze in den Wahlbüros besetzt sind. „Wir mussten bei vergangenen Wahlen schon Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung und anderen Behörden als Wahlhelfer verpflichten“, sagt Sprecherin Andrea Reimann.

Die „intensive Arbeit der Verantwortlichen“ führte dagegen bislang in Neubrandenburg dazu, dass immer genug Helfer gewonnen wurden und noch niemand zwangsrekrutiert werden musste, wie Sebastian Welzel, Büroleiter von Oberbürgermeister Silvio Witt, erklärte. Dabei sieht es in der Vier-Tore-Stadt ganz gut aus. Die Hälfte der 400 Helfer stehe bereit.

In Stralsund müssen noch 90 Freiwillige gefunden werden. Sprecher Peter Koslik sieht auch, dass sich trotz aller Bemühungen und Aufwandsentschädigung gegenüber früheren Wahlen weniger ehrenamtliche Wahlhelfer aus der städtischen Verwaltung, den Landes- und Bundesbehörden oder der Stralsunder Bevölkerung melden.

Auf einem guten Weg ist auch die Landeshauptstadt Schwerin, die 700 Wahlhelfer stellen muss. Bislang haben sich 434 gemeldet, wie eine Sprecherin sagte. „Wir greifen auf den Wahlhelferpool zurück.“ Die Bereitschaft, Wahlehrenämter zu übernehmen, sinke aber kontinuierlich, weiß auch sie zu berichten.