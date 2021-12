Auslandsjahr boomt : Während Corona ins Ausland: Für Schülerin Julie die beste Entscheidung

Julie Fürer aus Stralsund ging ein Jahr lang in Irland zur Schule. Warum junge Menschen trotz Corona ins Ausland wollen und wie sie dort Weihnachten feiern, weißt die 17-Jährige.

Irland/ Stralsund | In diesem Artikel erfährst du: warum Julie empfiehlt, trotz Corona ins Ausland zu gehen warum aktuell so viele Jugendliche an die Highschool wollen warum das Homeschooling in Irland besser ist Neue Menschen, eine neue Kultur, eine neue Schule. Das alles sind für Julie Fürer gute Gründe, um auch während einer Pandemie ein Schuljahr i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.