Kriminalität in MV : Trickbetrüger nutzen Corona-Krise brutal aus

Vorgetäuschte Covid-19-Notfälle und betrügerische Paket-SMS

Schwerin | Trickbetrüger ohne jede Hemmungen: Mit einer neuen Betrugsmasche meldete sich am Donnerstag um die Mittagszeit ein vermeintlicher „Dr. Weber“ aus dem Klinikum in Schwerin bei einer 65-jährigen Frau in Lübstorf. „Der Anrufer behauptete, sowohl Tochter al...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.