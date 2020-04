Von Couch zu Couch : Morgen wird in den Mai getanzt!

„CoverPiraten“ entern unser Livestream-„Boot“ und versprechen in Teil 5 mit DJ Holzi Holst als „Anheizer“ eine ausgelassene Party.

von Dirk Buchardt

28. April 2020, 13:40 Uhr

Endlich Frauen! Janina macht nach vier Auflagen „Von Couch zu Couch“ mit purer Männlichkeit den Anfang und wird am Donnerstagabend als eine von drei Seeräuberinnen ihrer Band weibliches Flair in unsere Livestream-Reihe bringen. Gemeinsam mit Aike (Schlagzeug), Chris (Keyboards und Bass), Alec (Gitarre) sowie den Sängern Tom und Christian sorgt sie als die „CoverPiraten“ – vielen durch ihre Auftritte bei Stadt- und Hafenfesten in ganz MV bestens bekannt – für ausgelassene Partystimmung.

Von AC/DC bis Wolfgang Petri

Wenn auch angesichts der Corona-Krise leider nur virtuell, werden dabei in den heimischen Wohnzimmern, Kleingärten oder auf den Terrassen die Beine kaum stillgehalten werden können und so einige Hüften ins Wippen geraten. „Wir rocken den Norden“, ist sich Bandleader Tom Witt sicher. „Von AC/DC bis Wolfgang Petri – dazwischen gibt es Neue Deutsche Welle und Schlager.“ Und weil die „CoverPiraten“ eigentlich im Mai in Schwerin aufgespielt hätten, „haben wir extra auch ein paar Ostsongs im Gepäck.“ Die gibt es nun leider nicht beim Hafenfest, das Tom als „Highlight-Event mit 2500 bis 3500 Besuchern“ bezeichnet. Dafür aber eben Donnerstag bei uns live! „Das ist so schade für unsere Fans“, ärgert sich Tom, „wenn ich auch an Kremmin, Hagenow, Ludwigslust, Zarrentin, Altefähr, Dierhagen, Wittstock, Boizenburg, Rostock oder Schwaan denke... Da spielen wir seit zehn Jahren auf!“ Und natürlich standesgemäß auch beim Piraten Open Air in Grevesmühlen... Vieles davon realisieren die Jungs und Mädels aus Hamburg und Schleswig-Holstein in Kooperation mit Musik Eggert, die übrigens auch für das Airbeat One verantwortlich zeichnen.

Als „CoverPiraten“ gibt es die Band seit 2012. „Uns war da nach anfänglichen Banderfahrungen gleich von Beginn an klar: Wir wollen die großen Bühnen, viele Leute und... Party!“ Inzwischen sind sie laut Tom 15 Mitglieder. „Eine ganz besondere Band – denn im Grunde gibt es uns zwei Mal.“ Mit Doppelbesetzungen an den Keyboards und am Schlagzeug, drei Gitarristen und Bassisten sowie je drei Sängerinnen und Sänger (einer auch Bassist) können sie so auch dicht aufeinander folgende Arrgangements übernehmen.

Bereit zum Entern der Bühne

Premiere als Pirat an der Waterkant wird am Donnerstag ein Jung’ aus den Bergen haben: Chris aus Bayern. Schenken Sie ihm einige warme Likes in den Kommentaren, dann fällt ihm das „Einnorden“ etwas leichter... Und ein guter, alter Bekannter ist ebenfalls wieder dabei. Stefan Ehrhardt von „TriPod“ ist Cheftechniker der „CoverPiraten“, die am Donnerstag ab 19.30 Uhr das Ruder übernehmen. Als „Anheizer“ bringt DJ Holzi Holst, jenseits der Corona-Zeiten auch Hallensprecher der SG Flensburg-Handewitt, ab 19 Uhr die Zuschauer auf Betriebstemperatur. Entert die Bühne, Männer!

