Von Berlin nach Usedom in zwei Stunden : Karniner Eisenbahn-Brücke: MV gibt 2,8 Millionen für die Vorplanung

Einstige kürzeste und schnellste Verkehrsverbindung auf die Insel könnte wiederbelebt werden.

von Frank Pfaff/dpa

27. Dezember 2019, 13:39 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern geht bei der angestrebten Wiederherstellung der südlichen Bahnanbindung von Usedom in Vorleistung. Zwar liege die Verantwortung für ein solches Fernverkehrsprojekt der Bahn grundsätzlich beim Bund, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) am Freitag in Schwerin. Doch wachse die Chance für eine Aufnahme in den nächsten Bundesverkehrswegeplan, wenn konkrete Grundlagenplanungen und Kostenschätzungen vorliegen.

Höhe der Kosten des Wiederaufbaus unklar

Deshalb habe das Land im neuen, Mitte Dezember vom Landtag beschlossenen Doppel-Haushalt für die Jahre 2020 und 2021 insgesamt 2,8 Millionen Euro für Projektanalysen und Berechnungen eingeplant. „Die Vorplanungen sollen nun schnellstmöglich mit der zuständigen DB Netz AG in Angriff genommen werden“, kündigte Pegel an. Wie teuer der Wiederaufbau der Brücke wäre, ist bislang unklar.

Die Bahnstrecke über Ducherow und Karnin nach Heringsdorf war bis 1945 die kürzeste und schnellste Verkehrsverbindung von Berlin nach Usedom. Im Krieg wurde die Hubbrücke bei Karnin zerstört. Seitdem gibt es immer wieder Initiativen für die Wiederherstellung der Trasse, doch hatte der Bund zuletzt 2015 die Aufnahme des Projekts in den Bundesverkehrswegeplan abgelehnt.

Weiterlesen: Berlin-Usedom in zwei Stunden - Tunnelbau forciert Brückenbau

Inselbewohner hoffen auf Entlastung

Der Bau des Swinetunnels im polnischen Teil der Insel Usedom hatte den Bestrebungen aber neuen Auftrieb gegeben. Die Bahnfahrt aus der Bundeshauptstadt an die Usedomer Strände könnte mit der Südanbindung weniger als zwei Stunden dauern und damit nur noch etwa halb so lange wie bisher über Wolgast im Norden, sagen Experten. Die Inselbewohner erhoffen sich zudem eine Entlastung vom Autoverkehr, der durch den Swinetunnel eher noch stärker zu werden droht. Der massiv von der EU geförderte Swinetunnel soll 2022 fertig sein.

Weiterlesen: Grünen-Politiker für neue Bahnanbindung Usedoms über Karniner Brücke