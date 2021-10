Volle Auftragsbücher : Handwerk in MV macht gute Geschäfte

Noch laufen die Geschäfte im Handwerk in MV gut. In den Betrieben macht sich aber Skepsis breit.

Schwerin | Die Geschäfte brummen: Die Lage in den 20 000 Handwerksbetrieben mit ihren 120.000 Beschäftigten in MV stabilisiert sich. 90 Prozent der Betriebe gehen derzeit von einer guten bis befriedigenden Geschäftslage aus, hat die gestern vorgestellte Herbstkonjunkturumfrage der Handwerkskammern Schwerin und Ostmecklenburg-Vorpommern ergeben. Das Handwerk is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.