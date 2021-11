Vogelgrippe in MV : Dritter Fall von Geflügelpest in Nordeswestmecklenburg bestätigt

Am Wariner See wurde eine verendete Graugans aufgefunden. Zuvor waren zwei Hobby-Halter in Wismar und Hohenkirchen betroffen. Landesweit ist es die bislang vierte bekannt gewordene H5N1-Infektion in diesem Herbst.

Warin | Im Landkreis Nordwestmecklenburg hat es einen weiteren Geflügelpest-Fall gegeben. „Nachdem kürzlich die Geflügelpest in 2 Hobbyhaltungen in Wismar und in der Gemeinde Hohenkirchen festgestellt wurde, gab es nunmehr auch den ersten Nachweis bei einem Wildvogel im Landkreis“, hieß es von der zuständigen Landkreisverwaltung am Mittwoch. Bei einer am Wari...

