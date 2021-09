Feuerwehreinsatz : Vier Verletzte bei Saunabrand in Rechliner Ferienpark

Ein technischer Defekt soll den Brand verursacht haben.

Schwerin | Am Mittwoch gegen 23:00 Uhr wurde das Polizeirevier in Röbel durch die Feuerwehr über einen Brand in einem Haus einer Ferienanlage in Rechlin informiert. Nach dem Einsatz eines Brandursachenermittlers, welcher im Auftrag der Staatsanwaltschaft zum Einsatz kam, wird von einem technischen Defekt an der Sauna ausgegangen. Beim Versuch die sich b...

