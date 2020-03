Coronakrise : Versorgung in MV gesichert – keine Freizeitangebote

Ab Mittwoch bleiben in Mecklenburg-Vorpommern wegen der Coronavirus-Pandemie alle Geschäfte geschlossen, die nicht unbedingt für die Versorgung der Bevölkerung notwendig sind.

von dpa

17. März 2020, 21:00 Uhr

Ab Mittwoch bleiben in Mecklenburg-Vorpommern wegen der Coronavirus-Pandemie alle Geschäfte geschlossen, die nicht unbedingt für die Versorgung der Bevölkerung notwendig sind. Zudem sind Touristen aufgefordert, bis Donnerstag die Urlaubsorte in MV zu verlassen und nach Hause zurückzukehren. So Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin.

Diese Geschäfte bleiben geöffnet

Geöffnet bleiben – auch für die Versorgung am Sonntag – Supermärkte, Wochen- und Getränkemärkte, Lieferdienste, Apotheken und Drogerien, Tankstellen, Banken, Poststellen, Bau- und Gartenmärkte, Zeitungsverkauf, Großhandel und Tierbedarfsmärkte. Frisör- und Waschsalons dürften ebenfalls geöffnet bleiben. Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe können ihren Betrieb fortsetzen. Restaurants können bis 18 Uhr öffnen, sollen aber ihre Tische auseinanderrücken und können Lieferdienste einrichten.

Spezialmärkte, Outlet-Center, Bars, Diskotheken, Fitnesscenter Schwimmbäder, Tierparks, Spielhallen, Kinos, Bordelle müssen hingegen dicht machen. Gleiches gilt für Museen und Theater. Der Besuch Spielplätzen ist untersagt.

