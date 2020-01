Mecklenburg-Vorpommern : Vermehrte Meldungen von Influenza-Fällen

Im Nordosten steigen die Zahlen der Grippefälle.

von Joachim Mangler

29. Januar 2020, 11:23 Uhr

Die Zahl der gemeldeten Influenza-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern steigt langsam an. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch in Rostock berichtete, wurden in der vergangenen Woche 138 neue Grippe-Erkrankungen registriert. In der Woche davor seien es noch 95 gewesen.

441 Fälle in dieser Saison

Seit Beginn der Zählungen in dieser Saison im Oktober vergangenen Jahres wurden landesweit 441 Influenza-Infektionen gemeldet. Damit lägen die Meldezahlen etwas unter denen der Saison 2018/2019 mit 555 und nahezu gleichauf zur Saison 2017/18 mit 428.

Ein grippebedingter Todesfall sei bislang nicht gemeldet worden, sagte Lagus-Direktor Heiko Will. Der Rostocker Tropenmediziner Emil Reisinger sagte, seit rund zwei Wochen könne von einer Grippewelle gesprochen werden. „Allerdings verläuft diese Grippewelle bislang sehr milde.“