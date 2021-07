Barth : Vergessliche Urlauber lösen Feuer in Ferienwohnung aus

Weil Urlauber den eingeschalteten Herd vergessen haben, ist in Dabitz bei Barth eine Ferienwohnung abgebrannt.

Barth | Vergessliche Urlauber haben in Dabitz bei Barth (Vorpommern-Rügen) ein Feuer verursacht und sich damit um ihre Urlaubsunterkunft gebracht. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, waren die acht Kinder und Erwachsenen von Familien aus dem Kreis Oberhavel in Brandenburg und aus Berlin in einer Ferienwohnung in einer Doppelhaushälfte untergebrach...

