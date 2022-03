Nach Peta-Anzeige gegen Angler : Verfahren gegen NDR-Moderator Heinz Galling läuft weiter

Der Erfinder der Angelsendung „Rute raus, der Spaß beginnt!“ steht weiterhin unter Verdacht der Tierquälerei. Nun ermittelt die nächste Behörde.

Schwerin | Der Fall Heinz Galling findet noch kein Ende. Nach der Peta-Anzeige wegen Tierquälerei im November 2021 nahm zunächst die Staatsanwaltschaft Schwerin die Ermittlungen auf. Nun landet der Fall in der nächsten Behörde. „Das Verfahren ist an die Staatsanwaltschaft Hannover abgegeben worden“, teilt Oberstaatsanwältin Claudia Lange am Mittwoch mit. Der ...

