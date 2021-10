Neubrandenburg : Verdächtiger Polizist schweigt im Fall von angezündeter Frau

Der 56-jährige Beamte aus der Nähe von Rostock will sich nicht zum Vorwurf des versuchten Mordes äußern.

Neubrandenburg | Eine Woche nach einer Gewalttat mit einer angezündeten Frau in Neubrandenburg, in deren Folge ein Polizist verhaftet wurde, ist das Motiv der Tat weiter unklar. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag sagte, hat der 56 Jahre alte Tatverdächtige weiter keine Angaben zu den Vorwürfen des versuchten Mordes gemacht. Der Beamte aus der Nähe von...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.