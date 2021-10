Neubrandenburg : Verdacht auf schwere Brandstiftung im Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum

Ein Patient setzt mutmaßlich einen Handtuchspender in Flammen. Zwei Krankenschwestern verletzt.

Neubrandenburg | Auf einer Station im Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg ist nach ersten Erkenntnissen mutwillig ein Feuer gelegt worden. Ein 44-jähriger Patient wird verdächtigt, am Sonntagmorgen einen Handtuchspender in einem Gemeinschaftsbad angezündet zu haben, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Durch die st...

